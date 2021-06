Geschichten wie diese hören die Zöllner immer wieder. Ebenfalls eine beliebte Masche der Schmuggler: In sozialen Medien wird gezielt inseriert, dass Hunde oder Katzen aus so genannten Tötungsstationen etwa in Serbien, Bosnien, Moldawien oder der Ukraine gerettet werden könnten. Tierliebhaber fallen in gutem Glauben darauf hinein und unterstützen damit oftmals unbewusst die Organisierte Kriminalität. Doch der Fall in Kärnten geht noch weiter: Denn neben den sechs Tieren entdeckten die Kärntner Zöllner in dem Schmuggelfahrzeug 135 Packungen unterschiedlicher Veterinärmedikamente mit denen die Tiere, die rund 6.000 Euro im offiziellen Verkauf erzielen sollten, während der langen Reise am Leben gehalten werden sollten. Die Liste der Medikamente reicht von der Tollwutimpfung über Antibiotika, Hormonpräparate und Zeckenschutzmittel bis hin zu Zubehör wie etwa Spritzen. Zur Erklärung: Erlaubt wäre die Mitnahme von drei handelsüblichen Packungen.