Zweite männliche Leiche im Bodensee gefunden

Im Bodensee war bereits zuvor am Samstag ein toter Mann gefunden worden. Wie die Polizei in Bregenz mitgeteilt hatte, entdeckte in diesem Fall eine Bootsfahrerin den Leichnam am Vormittag zwei Kilometer vor der Mündung des Neuen Rheins an der Wasseroberfläche treibend. Identität, Todeszeitpunkt und Todesursache waren auch hier unklar.