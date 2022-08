"Mädchen in Rot" auf Kriegspause bei den Salzburger Festspielen

Die Initiative ging auf eine Kollegin zurück, wie Ukraine-Konsul Martin Panosch erzählte. Die Salzburgerin helfe aber lieber im Stillen und wolle anonym bleiben. Panosch unterstützte und kümmerte sich im Umfeld des Besuches um die organisatorische Abwicklung.

Drei Tage verbrachten Valeriia und ihre Mutter in Salzburg: Sie besuchten am Marienfeiertag die Oper "Aida" sowie ein Konzert. Der Besuch blieb im Gedränge der Hofstallgasse weitgehend unbemerkt. Sie sei sehr berührt gewesen, sagen Begleiter. Jetzt ist das "Mädchen in Rot" zurück im Kriegsgebiet.