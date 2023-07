Mädchen in Freibad in Oberösterreich von Pkw überfahren

Ein siebenjähriges Mädchen ist am Freitag Nachmittag auf dem Freigelände eines Freibads in Neufelden (OÖ) von einem Pkw überfahren worden. Laut Angaben der Polizei transportierte ein 21-Jähriger im Zuge von Aufbauarbeiten für eine Veranstaltung einen Kühlschrank auf das Gelände. Nach dem Ausladen des Geräts habe er den Pkw wieder in Betrieb genommen und nach dem Anfahren bemerkt, dass er über "etwas" gefahren sei.

Ins Spital geflogen

Nach dem Anhalten stellte der Mann fest, dass ein Kind neben der rechten hinteren Fahrerseite lag. Der Vater des Mädchens war zu dem Zeitpunkt laut Aussagen von Badegästen im Schwimmbecken. Die Siebenjährige wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades mit dem Rettungshubschrauber ins Kepler Uniklinikum in Linz geflogen.