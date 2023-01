MA35 verweigert Einbürgerung für "Held der Terrornacht"

Der gebürtige Palästinenser, der seit 2013 anerkannter Geflüchteter in Österreich ist, Osama Abu El Hosna, hat in der Nacht des Terroranschlags in Wien vom 2. November 2020 einem Polizisten, der vom Attentäter angeschossen wurde, das Leben gerettet. Er brachte den angeschossenen Polizisten aus dem Gefahrenbereich zu den Sanitätern.

Ermittlungen gegen Hilfsverein

Wie das Profil berichtet, sei die Grazer Staatsanwaltschaft auf Osama Abu El Hosna im Rahmen der Operation Luxor, der umstrittenen Großrazzia gegen die Islamisten-Szene im November 2020, aufmerksam geworden. Er soll in einem Hilfsverein tätig gewesen sein, der eine Verbindung zur terroristischen Vereinigung Hamas unterstellt werde. Allerdings habe das Landesgericht Graz die Ermittlungen gegen Osama Abu El Hosna sowie den inkriminierten Verein bereits im September 2022 eingestellt.