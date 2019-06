Lungau stimmt über Windkraft ab: Kein Ergebnis für die Ewigkeit

Projektbetreiber gab auf

Der Auslöser für die nunmehrige Abstimmung war ein geplanter Windpark am Fanningberg in der Gemeinde Weißpriach mit acht Windrädern. In der damaligen Debatte war ein klares Votum für die Windkraft im Lungau nicht ersichtlich. Aufgrund der gleichermaßen aufgeheizten wie kontroversiellen Diskussion um den Windpark zog der Betreiber das Projekt im vergangenen Herbst zurück, obwohl die Gemeinde das Projekt befürwortet hätte.

Schon vor mehreren Jahren ist ein anderes Projekt am Aineck auf 2.200 Metern Seehöhe in der Gemeinde St. Margarethen gescheitert. In einer Bürgerabstimmung sprachen sich 60 Prozent gegen die Genehmigung von drei Windrädern auf dem Berg aus. Nun sollen die Gemeinderäte für den ganzen Bezirk für Klarheit sorgen – zumindest für zehn Jahre.