Ludwigs Auftritt auf der Insel: Wiener Wasser statt Spritzwein

Und doch spürt man, dass sich in der Wiener SPÖ unter ihrem neuen Chef so manches geändert hat: Die hemdsärmeligen Insel-Auftritte seines Vorgängers Michael Häupl sind einer straffen Inszenierung gewichen: Parteimitarbeiter, Fotografen und Kameraleute werden hektisch hin und her dirigiert, kein Bild – so scheint es – soll dem Zufall überlassen werden.

Wie Fahnenträger flankieren zwei junge Helfer mit roten Luftballons den Bürgermeister auf Schritt und Tritt, um bei jeder Kameraeinstellung den passenden Hintergrund abzugeben. „Amerikanischer Stil“, nennt das ein roter Funktionär. Nur manchmal geht die Ballon-Eskorte im Getümmel zwischen den Ständen verloren. Und während für Häupl in den Zelten stets der obligate weiße Spritzer bereit stand, erfrischt sich Ludwig lieber mit Wiener Wasser.