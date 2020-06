"Luder"-Sager: Felipe schließt sich Rücktrittsforderung nicht an

Am Dienstag wird sich Tirols Landeshauptmann-Stellvertreter Josef Geisler ( ÖVP) mit jener WWF-Mitarbeiterin treffen, die er am vergangenen Mittwoch als "widerwärtiges Luder" beschimpft hatte. Kritik an dieser Entgleisung ist Sonntagnacht auch von VP-Verfassungsministerin Karoline Edtstadler gekommen.

Über diese Beschimpfung könne man nicht einfach hinweggehen, meinte sie in der ZiB2. Einen Rücktritt, den Tirols Landeshauptmann Günther Platter nicht für notwendig erachtet, hat Geislers Parteikollegin aber nicht gefordert. Die Konsequenzen würden den Tiroler Gremien obliegen.