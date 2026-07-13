Österreich jagt den Siebenfachjackpot: 8,4 Millionen Euro warten

Nach der Lotto-Ziehung vom Sonntag steht fest: Auch diesmal hat niemand die sechs richtigen Zahlen getippt. Damit bleibt der Hauptgewinn bereits zum siebenten Mal in Folge unangetastet. Für die nächste Ziehung am Mittwoch wächst der Jackpot auf rund 8,4 Millionen Euro an. Es ist der zweite Siebenfachjackpot des Jahres und der neunte in der Geschichte von Lotto „6 aus 45“ .

Nach Angaben der Österreichischen Lotterien werden für die Ziehung zwischen sechs und 6,2 Millionen Tipps erwartet. Erfahrungsgemäß werden damit rund die Hälfte aller möglichen Zahlenkombinationen gespielt. Rein rechnerisch besteht damit sowohl die Chance auf einen Sechser als auch auf einen weiteren Jackpot, falls erneut niemand alle sechs Zahlen trifft.

Fünf Personen erzielten einen Fünfer mit Zusatzzahl

Ganz leer gingen die Spielteilnehmerinnen und Spielteilnehmer am Sonntag dennoch nicht aus. Fünf Personen erzielten einen Fünfer mit Zusatzzahl und gewannen jeweils mehr als 29.000 Euro. Drei Gewinne wurden über die Online-Plattform win2day erzielt, ein weiterer in Oberösterreich sowie ein Quicktipp in der Steiermark.

LottoPlus: In der ersten der beiden Sonntagsziehungen ein Solo-Sechser

Bei LottoPlus fiel in der ersten der beiden Sonntagsziehungen ein Solo-Sechser. Eine Spielerin oder ein Spieler aus Salzburg gewann mehr als 169.600 Euro. In der zweiten Ziehung blieb der Sechser hingegen aus. Die Gewinnsumme wurde daher auf 53 Fünfer aufgeteilt, die jeweils rund 4.500 Euro erhielten. Für die nächste Runde werden bei beiden LottoPlus-Ziehungen jeweils Sechsergewinne von rund 200.000 Euro erwartet.