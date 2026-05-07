Lotto-Jackpot geknackt: Bemerkenswertes Ergebnis bei Ziehung

Der achte Siebenfachjackpot im 40-jährigen Bestehen von Lotto „6 aus 45“ ist Geschichte und hat so manches bemerkenswerte Ergebnis zu Tage gebracht: Sozusagen eine Premiere ist die Anzahl der Sechser, denn vier Sechser hat es bisher bei Siebenfachjackpots noch nicht gegeben, und auch noch nicht bei Sechsfachjackpots. Lotto-Jackpot: Vier Sechser zu je 2,1 Millionen Euro Weiters wurde einer der Sechser über die Spieleseite win2day mit dem System 0/12 erzielt, wobei der bzw. die Gewinner:in nicht nur die „sechs Richtigen“, sondern auch die Zusatzzahl richtig angekreuzt hatte – was zum Sechser auch nochmals sechs Fünfer mit Zusatzzahl ergab. Und schließlich kamen die „sechs Richtigen“ 1, 7, 12, 13, 14 und 42 ganz ohne Zwanziger- und Dreißiger-Zahlen aus, ein Phänomen das es bisher bei Siebenfachjackpots noch nicht gegeben hat.

Die vier Sechser zu jeweils mehr als 2,1 Millionen Euro wurden zweimal in Tirol getippt, und dabei einmal mit einem einzigen Quicktipp und einmal mit dem zweiten von zwölf Tipps auf einem Normalschein. Ein Sechser geht nach Niederösterreich, wobei der gewinnbringende Tipp der siebente von zwölf Quicktipps war, und der vierte Sechser ist der eingangs erwähnte mit einem Systemschein über win2day getippte, wobei mit diesem Schein eben auch sechs der zehn Fünfer mit Zusatzzahl erzielt wurden. Die vier weiteren Fünfer mit Zusatzzahl zu jeweils mehr als 24.000 Euro gehen zweimal nach Kärnten, einmal nach Niederösterreich und einmal nach Wien.