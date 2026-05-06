Am 4. November 2025 wurde bekannt, dass ein Lottospieler einen Gewinnerschein erworben hat, der eine Million Pfund (circa 1,16 Millionen Euro) wert war. Bis zum 3. Mai 2026 hatte der Glückspilz Zeit, den Gewinn einzulösen. Doch der Gewinner hat sich bis dato nicht gemeldet.

Was passiert mit dem Lottogewinn? Wie BBC berichtet, hatte sich der Inhaber eines EuroMillions-Loses mit dem Millionaire-Maker-Code HPCF58869 nicht bei der Lotterie gemeldet. Bei allen Ziehungen der National Lottery haben Spieler 180 Tage ab dem Tag der Ziehung Zeit, ihren Gewinn einzufordern. „Trotz einer umfassenden Suche nach dem mysteriösen Millionär kann ich bestätigen, dass sich der Ticketinhaber nicht gemeldet hat, um seinen EuroMillions-Gewinn einzufordern, und leider diese lebensverändernde Geldsumme verpasst hat“, erklärte Andy Carter, leitender Gewinnerberater, gegenüber dem Medium.

Das nicht abgeholte Geld wird wohltätigen Zwecken zugutekommen, wie Carter weiter erklärt. Die Gewinnersumme fließt nun in die 33 Millionen Pfund, die jede Woche für von der National Lottery finanzierte Projekte gesammelt werden.