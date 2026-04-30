Bereits 20 Mal gewonnen: Mann wird Rubbellos-Millionär
Ein US-Amerikaner aus DuPage County (Illinois) hatte während seiner Mittagspause eine spontane Eingebung und kaufte sich ein Rubbellos an der Tankstelle. Dieses Los veränderte sein Leben, als er plötzlich zum Millionär wurde.
US-Amerikaner gewinnt im Lotto - während Mittagspause
Der Lottospieler, der anonym bleiben möchte und nur unter dem Pseudonym „Lucky“ bekannt ist, hat laut der Presseaussendung der Illinois Lottery Ende April den Hauptgewinn in Höhe von einer Million US-Dollar geknackt. Dafür hat er nur 50 US-Dollar in ein Rubbellos investiert, das er bei seiner Lieblingstankstelle erworben hat.
Als er in der Mittagspause während eines Arbeitstages plötzlich den Hauptgewinn auf seinem Schein sah, konnte er sein Glück kaum fassen. „Ich habe vor ein paar Wochen gerade meinen Geburtstag gefeiert, daher fühlt sich dieser Gewinn wie das perfekte Geschenk an“, sagte Lucky gegenüber der Lotterie.
Mann hat schon 20 Mal im Lotto gewonnen
Lucky würde die Tankstelle laut eigenen Angaben regelmäßig besuchen: „Ich komme oft hierher und bin mit den Mitarbeitern hier gut befreundet. Sie waren komplett begeistert, als ich ihnen die gute Nachricht mitteilte.“ Das ist nicht Luckys erster großer Gewinn, wie er weiter erklärte: „Ich spiele oft Lotto und habe schon etwa 20 Mal gewonnen, mit Gewinnen zwischen 1.000 und 5.000 Dollar.“
Mit seinem Millionengewinn möchte der US-Amerikaner in seine Familie investieren, ein neues Haus kaufen und neue Kleidung shoppen. „Außerdem habe ich vor, einen Teil an ein örtliches Krankenhaus zu spenden“, sagte der Glückspilz abschließend.
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