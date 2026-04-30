Ein US-Amerikaner aus DuPage County (Illinois) hatte während seiner Mittagspause eine spontane Eingebung und kaufte sich ein Rubbellos an der Tankstelle. Dieses Los veränderte sein Leben, als er plötzlich zum Millionär wurde.

US-Amerikaner gewinnt im Lotto - während Mittagspause

Der Lottospieler, der anonym bleiben möchte und nur unter dem Pseudonym „Lucky“ bekannt ist, hat laut der Presseaussendung der Illinois Lottery Ende April den Hauptgewinn in Höhe von einer Million US-Dollar geknackt. Dafür hat er nur 50 US-Dollar in ein Rubbellos investiert, das er bei seiner Lieblingstankstelle erworben hat.

Als er in der Mittagspause während eines Arbeitstages plötzlich den Hauptgewinn auf seinem Schein sah, konnte er sein Glück kaum fassen. „Ich habe vor ein paar Wochen gerade meinen Geburtstag gefeiert, daher fühlt sich dieser Gewinn wie das perfekte Geschenk an“, sagte Lucky gegenüber der Lotterie.