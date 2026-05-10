Nach 30 Jahren Lotto-Pech: Mann knackt 34,5 Mio. Euro-Jackpot

Ein Mann aus Texas konnte sein Glück kaum fassen, als er realisierte, dass er 41 Millionen US-Dollar (circa 34,5 Millionen Euro) im Lotto gewonnen hatte. Der Gewinn kommt nach drei langen Jahrzehnten, in denen der Gewinner beim Zufallsspiel mitgemacht hat.

Schlaflose Nacht nach Lottogewinn Der Spieler, der aus Richardson kommt, hat den Gewinn aus der Ziehung vom 20. April eingelöst, nachdem die sechs gezogenen Zahlen auf seinem Schein übereingestimmt hatten. Der Mann, der anonym bleiben möchte, wird sich den Gewinn als Pension auszahlen lassen. Nach Abzug der Steuern erhält er 22,5 Millionen US-Dollar (circa 18 Millionen Euro). "Wir haben in 30 Jahren keine einzige Lottoziehung verpasst", sagte der Gewinner gegenüber der Texas Lottery.

Der Gewinn hat zu einer schlaflosen Nacht geführt, nachdem die Ehefrau des Spielers realisiert hatte, dass er die richtigen Zahlen getippt hatte. Sie weckte ihren Partner zur späten Stunde auf und erzählte ihm von der frohen Botschaft. Während die Frau gleich wieder einschlief, war es für den Lotto-Fan nicht möglich: "Ich bin die ganze Nacht wach geblieben und habe darüber nachgedacht!"