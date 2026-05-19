Als ein Lottospieler aus Brunswick am 28. März ein Rubbellos an seiner Lieblingstankstelle gekauft hat, staunte er nicht schlecht, als ein Gewinn von 5.000 US-Dollar (circa 4.297) seine Geldbörse bereicherte. Doch nur innerhalb von vier Wochen gewann der Mann ein zweites Mal.

Doppeltes Glück nur einen Monat später

Der Lottospieler namens Richard ging am 24. April ein weiteres Mal zu seiner Lieblingstankstelle und holte sich ein weiteres Rubbellos. Dieses Los brachte ihm ebenfalls Glück: Laut einer Presseaussendung der Ohio Lottery konnte Richard 10.000 US-Dollar (circa 8.594 Euro) gewinnen.

Der US-Amerikaner konnte seinen ersten Gewinn kaum glauben und erklärte gegenüber der Lotterie, dass seine Gebete wirklich erhört wurden.