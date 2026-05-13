180 Tage hatte ein Gewinner der Texas Lottery Zeit, seinen Glücksschein im Wert von 78 Millionen US-Dollar (mehr als 66 Millionen Euro) einzulösen. Doch 174 Tage lang meldete sich niemand und der Millionenjackpot stand kurz davor, zu verfallen. Erst sechs Tage vor Ablauf der Frist wurde der Gewinn schließlich von einem Treuhandfonds aus South Dakota beansprucht.

Gewinner meldete sich kurz vor Fristablauf

Wie die Lotteriebehörde in einer Pressemitteilung mitteilte, wurde das Gewinnerticket mit sechs richtigen Zahlen am 15. November 2025 an einer Tankstelle in Brownsville gekauft.

Fast ein halbes Jahr später, kurz vor Ablauf der Frist am 14. Mai, wurde der Gewinn buchstäblich in letzter Minute eingefordert. In den USA ist es bei großen Lottogewinnen üblich, diese über sogenannte Trusts beziehungsweise Treuhandkonstruktionen abzuwickeln, etwa um den Gewinner zu schützen und das Vermögen professionell verwalten zu lassen.