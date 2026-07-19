12 Millionen Euro: Um diese stattliche Summe ging es bei der Lottoziehung am Sonntagabend. Was diese aber historisch machte, war die Tatsache, dass erstmals in der 40-jährigen Geschichte von „6 aus 45“ ein Achtfach-Jackpot ausgespielt wurde; acht Mal war es zuvor keiner Spielerin oder keinem Spieler gelungen, den Jackpot zu knacken.

Schon beim Siebenfach-Jackpot am 15. Juli, bei dem es um „nur“ 8,4 Millionen Euro ging, tippten die Österreicherinnen und Österreicher fleißig. 6,7 Millionen Tipps wurden abgegeben, die „sechs Richtigen“ waren aber auf keinem Schein zu finden. Warteschlangen in und vor Trafiken Dadurch ging es am Sonntag um satte 12 Millionen Euro, was die Motivation nur noch erhöhte: Bereits am Samstag vor der Ziehung waren 7,5 Millionen Tipps bei den Österreichischen Lotterien eingelangt, wie der ORF berichtete. Zum Teil bildeten sich in und vor Trafiken Warteschlangen. Die Menge an Tipps sei vier Mal so hoch wie bei Runden ohne Jackpot, so Lotterien-Sprecher Günter Engelhart gegenüber dem KURIER.