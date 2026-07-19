Der Achtfach-Jackpot ist geknackt: 12 Millionen Euro gewonnen
12 Millionen Euro: Um diese stattliche Summe ging es bei der Lottoziehung am Sonntagabend. Was diese aber historisch machte, war die Tatsache, dass erstmals in der 40-jährigen Geschichte von „6 aus 45“ ein Achtfach-Jackpot ausgespielt wurde; acht Mal war es zuvor keiner Spielerin oder keinem Spieler gelungen, den Jackpot zu knacken.
Schon beim Siebenfach-Jackpot am 15. Juli, bei dem es um „nur“ 8,4 Millionen Euro ging, tippten die Österreicherinnen und Österreicher fleißig. 6,7 Millionen Tipps wurden abgegeben, die „sechs Richtigen“ waren aber auf keinem Schein zu finden.
Warteschlangen in und vor Trafiken
Dadurch ging es am Sonntag um satte 12 Millionen Euro, was die Motivation nur noch erhöhte: Bereits am Samstag vor der Ziehung waren 7,5 Millionen Tipps bei den Österreichischen Lotterien eingelangt, wie der ORF berichtete. Zum Teil bildeten sich in und vor Trafiken Warteschlangen. Die Menge an Tipps sei vier Mal so hoch wie bei Runden ohne Jackpot, so Lotterien-Sprecher Günter Engelhart gegenüber dem KURIER.
Für den Sonntag wurden im Vorfeld 11 Millionen Tipps erwartet.
Insgesamt wurden bisher 659 Menschen in Österreich zu Lotto-Millionären, Sechser gab es allerdings mit 861 wesentlich mehr, die meisten davon in Niederösterreich. Und auch, wenn 12 Millionen Euro eine unfassbar hohe Summe sind, gab es bereits einen höheren Gewinn: Am 21. November 2018 gewann ein Niederösterreicher 14,9 Millionen Euro.
Lotto-Gewinn geht in die Steiermark
Nach der Ziehung am Sonntag stand es dann fest: Österreich hat eine weitere Millionärin bzw. einen weiteren Millionär. Die „sechs Richtigen“ – 10, 21, 1, 15, 29, 42 – wurden in der Steiermark getippt und damit der erste Achtfach-Jackpot geknackt.
Die Gewinnerin oder der Gewinner erhalten damit exakt 12.050.822,50 Euro. Dabei wurde ein Quicktipp gespielt.
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