Der Traum von 8,4 Millionen Euro: Sechs Fakten zum Siebenfachjackpot

8,4 Millionen Euro: Damit könnte man allerlei Träume verwirklichen. Sich etwa ein Haus, eine Weltreise, ja sogar eine Privatinsel auf den Bahamas leisten. Den Kindern und Enkelkindern gute Ausbildungen finanzieren. Und nie wieder arbeiten.

Am heutigen Mittwochabend könnten diese Träume wahr werden: Denn zum neunten Mal in der Geschichte der Österreichischen Lotterien gibt es einen Siebenfachjackpot – rund 8,4 Millionen Euro liegen im Topf.

Erwartet werden 6,2 Millionen Tipps. Enthält keiner davon die sechs Richtigen, gäbe es am Sonntag einen Achtfachjackpot – das kam in Österreich bisher übrigens noch nie vor. Hier sechs Fakten zum beliebten Spiel um die sechs Richtigen.

Welche Zahlen kommen häufig, welche selten?

Das System „6 aus 45“, wie wir es heute spielen, gibt es in Österreich seit September 1986. Seitdem wurde laut Statistik die „3“ am häufigsten gezogen – am seltensten kam die „33“. Doch freilich sind bei jeder Ziehung die Chancen für alle Zahlen gleich hoch. Viele Teilnehmer setzen auf Geburts- und Jahrestage, persönliche Glückszahlen sowie auf die Zahlen der Vorrunde. Beliebt sind auch Zahlenreihen wie „1, 2, 3, 4, 5, 6“. „Wir haben einige Ziehungen ausgewertet, und da hat sich gezeigt, dass diese Kombination zig mal getippt wurde“, erklärt Günter Engelhart, Sprecher der Lotterien. Bis dato gab es übrigens noch keine Ziehung, bei der mehr als vier Zahlen in Folge kamen. Zuletzt war das im August 2025 (mit 33, 34, 35 und 36) der Fall.

Mit unserem Generator können Sie selbst entdecken, welche Zahlen häufig, selten oder lange nicht mehr gezogen worden sind – oder Sie lassen sich eine neue Zahlenfolge durch Zufall generieren.