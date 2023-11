Mordalarm im Pinzgau: "Ich habe die Mama erschossen"

Es ist kurz vor 15 Uhr am Donnerstag, als der Polizeinotruf eingeht. Am anderen Ende der Leitung ein Mann, der das Gespräch mit folgendem Satz beginnt: "Ich möchte mitteilen, dass ich die Mama erschossen habe."

Wenig später rast eine Polizeistreife zu einem Mehrfamilienhaus in Lofer in Salzburg. Vor dem Haus steht der Verdächtige im Garten, das Handy immer noch am Ohr und im Gespräch mit der Polizei. Der 31-Jährige lässt sich ohne Widerstand festnehmen.

Schrotflinte legal besessen

Im Wohnzimmer entdecken die Polizisten schließlich den leblosen Körper der 55-jährigen Mutter des Sohnes. Sie dürfte mit der Schrotflinte, die der Mann legal besessen hat, erschossen worden sein.

