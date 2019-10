Listerien-Gefahr noch nicht gebannt: Ausbruch kann Monate dauern

Nachdem am Donnerstag bekannt wurde, dass mit Listerien-Bakterien verseuchte Wurst von Deutschland auch nach Österreich exportiert wurde, prüft die AGES (Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit) derzeit zwei Unternehmen. Wie berichtet, sind dort zwei Menschen gestorben.

Laut Ingrid Kiefer, Medizinerin der AGES, gibt es derzeit noch keine Erkrankungen in Österreich, die Gefahr ist aber keineswegs gebannt: „Die Inkubationszeit bei Listerien geht von einem Tag bis zu 70 Tage. Das ist sehr, sehr lange. Daher können wir im Moment nicht ausschließen, dass wir in den nächsten Wochen oder Monaten auch Krankheitsfälle in Österreich verzeichnen müssen“, sagt Kiefer.