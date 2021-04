Linzer Dschihadisten-Prozess: Aufmarsch der Zeugen

Im Linzer Dschihadisten-Prozess, in dem drei Männer wegen des Verbrechens der staatsfeindlichen Verbindung auf der Anklagebank sitzen, hat am Freitag der Aufmarsch der Zeugen begonnen. Ihre Aussagen blieben zum Teil vage. Die Verhandlung soll von 4. bis 7. Mai fortgesetzt werden. Der Prozess in Linz steht im Zusammenhang mit im Vorjahr gefällten Urteilen des Grazer Landesgerichts, die der Oberste Gerichtshof teilweise aufgehoben hat.

Die Neuverhandlung wurde nach Linz delegiert, da die Angeklagten aus einem Glaubensverein aber auch Zeugen großteils von dort stammen. Der weitere Verhandlungsplan sieht vor, dass am 4. und 5. Mai Sachverständige ihre Gutachten erläutern und weitere Zeugen befragt werden sollen.

Am 6. Mai sollen die Plädoyers erfolgen, am 7. Mai der Start der Beratungen der Geschwornen.

Ehefrau verweigerte Aussage

Die Ehefrau eines der Angeklagten machte am Freitag von ihrem Recht Gebrauch, sich der Aussage zu entschlagen. Die Schwägerin eines weiteren sagte dagegen aus. Ihr Ehemann nahm am Krieg in Syrien teil. Ihr aktueller Wissensstand ist, dass er dort in einem Gefangenenlager von kurdischen Milizen festgehalten wird.

Das Ehepaar war 2013 in die Türkei ausgewandert. Dort arbeitete der Mann in einem Handyshop. Dabei sei er mit Personen in Kontakt gekommen, die ihn bewogen, im Dschihad in Syrien zu kämpfen. Sie habe bemerkt, dass sich ihr Ehemann verändere. Er habe lieber Zeit mit diesen „Freunden“ verbracht, sich vermehrt mit der Religion beschäftigt und sich einen langen Bart wachsen lassen. Ihm sei ein Leben ohne Sorgen in Syrien versprochen worden.

Er sollte dorthin mit seiner Frau und dem neugeborenen Kind übersiedeln. Er wollte jedoch warten, bis der Nachwuchs älter sei. Dann sei er 2015 allein aufgebrochen. Die Frau lebte noch bis 2019 in der Türkei von Schwarzarbeit und Ersparnissen, dann kehrte sie nach Österreich zurück.

Inhalt nicht verstanden

Ob die Angeklagten im Verein ihren Mann zur Teilnahme am Dschihad animiert hätten, könne sie nicht sagen. Sie habe zwar ihren Mann dorthin begleitet, habe aber damals noch nicht die türkische Sprache beherrscht und deshalb den Inhalt der Vorträge und Unterhaltungen nicht verstanden. Hinweise auf radikalen Islamismus habe sie nicht bemerkt.

Ein weiterer Zeuge, der ab 2010 drei oder vier Jahre regelmäßig den Verein besuchte, hat laut seiner Aussage ebenfalls keine Anzeichen registriert. Beim Imam habe er keine Verbindungen zum Dschihad gesehen, der habe ihn ausdrücklich abgelehnt.

Ein Verwandter des Imam, der sich auch der Aussage entschlagen könnte, weil gegen ihn ein Verfahren wegen terroristischer Vereinigung und Terrorfinanzierung anhängig ist, sagte aus. Er betonte ebenfalls, dass im Verein ab und zu über den Islamischen Staat und den Jihad geredet worden sei, diese jedoch abgelehnt worden seien, „weil das zu weit geht“. Auf etliche Fragen antworteten die Zeugen immer wieder, dass ihnen dazu nichts bekannt sei.