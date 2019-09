Dschihadisten-Prozess startete erst fünf Jahre nach Razzia

30.000 Seiten dick ist der Gerichtsakt über die Männer, die in der Türkei geboren wurden, aber längst seit Jahrzehnten in Oberösterreich leben. Schon im November 2014 wurden sie bei einer der ersten Razzien gegen mutmaßliche IS-Unterstützer in Österreich festgenommen, doch der Prozess startete er jetzt, knapp fünf Jahre später.

Sie gehören alle zur Führung eines Linzer Moscheevereins, einem "Stützpunkt des IS in Österreich", wie der Ankläger am ersten Prozesstag zu den Geschworenen sagt. "Alles Lüge", entgegnet der Prediger später in dem Verfahren. "Dafgür gibt es keinen Beweis." Allerdings wehte die IS-Flagge auf der Vereinshomepage.

"Gefährlicher Verein"

Er halte den Verein für gefährlich, wiederholt der Ankläger am Mittwoch. "Er vertritt den Salafismus." - "Sicher nicht!", kontert dessen Obmannn. Staatsanwalt und Zweitangeklagter verzetteln sich in Religionsdebatten, Allah und Gott, gläubig und ungläubig. "Was schreibt die Scharia im Umgang mit Ungläubigen vor?", fragt der Ankläger . Da kenne er sich nicht aus, antwortet der Obmann.

Der Prozess dauert heute noch bis zum Nachmittag, danach wird vertagt bis 1. Oktober.