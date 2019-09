IS-Prozess in Graz: Prediger soll 5000 Kinder unterrichtet haben

An öffentlichen Schulen fungierte der 47-Jährige als Lehrer für islamische Religion. "Religionsunterricht eines radikalen Predigers ist ideologischer Unterricht", prangert der Staatsanwalt im gestern eröffneten IS-Prozess in Graz an. Unterrichtsinhalt sei in solchen Fällen die Scharia, führt der Ankläger weiter aus und wundert sich, dass das Behörden nicht aufgefallen sei. Immerhin habe der in Linz lebende und in Kairo ausgebildete gebürtige Türke "sicher an die 5000 Kinder" unterrichtet, wie der 47-Jährige im Verfahren selbst sagt - und zwar an Schulen in ganz Österreich.

Sechs Männer sind seit Montag in Graz vor Gericht, ein weiterer Angeklagter setzte sich vor Prozessbeginn ab. Der Staatsanwalt sieht in dem Prediger zwar den Hauptangeklagten, doch die übrigen fünf - Obleute eines Linzer Moscheevereins und dessen Vermieter - hätten dessen Machenschaften mitgetragen. So sei dieser Verein "ein Stützpunkt des IS in Österreich" geworden".

IS-Flagge auf dem T-Shirt

Am Dienstag versucht die Richterin, Verbindungen zwischen dem Prediger und in Graz bereits verurteilten Syrien-Rückkehrern und zum Teil verwundeten IS-Kämpfern fest zu machen. "Haben Sie gesagt, es ist gut, nach Syrien zu gehen?" Der 47-Jährige sagt Ja, aber nur aus humanitären Gründen. "Wenn ich sage, nach Syrien gehen, dann zur Unterstützung der Menschen", kommentiert der Angeklagte. "Das hat mit Kampf nichts zu tun."

Dass junge Männer mit IS-Flaggen auf dem T-Shirt im Verein erschienen sind, habe ihn nicht interessiert. "Ich bin ja nicht der Vater. Und die Flagge war da in Österreich noch nicht verboten."