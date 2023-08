Liftsessel löste sich: 65-Jähriger bei Sturz in die Tiefe schwer verletzt

Ein deutscher Urlauber ist am Freitag bei einem Sessellift-Unglück in Andelsbuch in Vorarlberg schwer verletzt worden: Ein Sessel kam auf dem Tragseil ins Rutschen und kollidierte mit dem darunter fahrenden Sessel, woraufhin der 65-Jährige unter dem Sicherheitsbügel durchrutschte und schließlich abstürzte und schwer verletzt wurde.

Der 65-jährige Deutsche war am Nachmittag mit Begleitung auf der Doppelsesselbahn Niedere von der Bergstation kommend talwärts in Richtung Mittelstation unterwegs, als der Sessel aus bisher unbekannter Ursache ins Rutschen geriet. Die beiden Fahrgäste prallten gegen den darunter fahrenden Sessel, auf dem ebenfalls zwei Touristen aus Deutschland saßen.

