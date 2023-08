Salzburg: Raftingboot mit neun Insassen gekentert

Großalarm für die Rettungskräfte gab es Freitagnachmittag im Salzburger Pinzgau. In Lend im Bezirk Zell am See kenterte auf der Salzach ein Raftingboot mit neun Personen. Im Zuge einer großen Rettungsaktion konnten nach ersten Informationen alle neun Verunglückten gerettet werden.

Zum Unglück soll es bei der Dientner Brücke in Lend gekommen sein. Ein Großaufgebot der Wasserrettung aus Bischofshofen, Schwarzach und dem Gasteinertal und die umliegenden Feuerwehren, zwei Notarztteams des Roten Kreuzes sowie ein Rettungshubschrauber befinden sich im Einsatz.

Erfolgsmeldung

Nach einer Online-Information des ORF sollen aber alle neun Bootsinsassen aus der Salzach gerettet worden sein.