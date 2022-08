"Liebesgrüße" von Norbert Hofer

Die Masche ist nicht neu: Plötzlich bekommen Frauen via Facebook Nachrichten von fremden Männern. Rein zufällig seien sie über ihr Profil gestolpert, würden sie aber so gerne kennenlernen. Geht die Angeschriebene darauf ein, spielt ihr der angebliche neue Verehrer rasch die große Liebe vor. Und befindet sich plötzlich in akuter Geldnot. In Polizeikreisen ist das als "Love Scam" oder "Romance Scam" bekannt.

Ungewöhnlich ist allerdings, mit welchem Profil die Betrüger aktuell Frauen um den Finger wickeln wollen. Ausgerechnet das Profil des Dritten Nationalratspräsidenten Norbert Hofer (FPÖ) haben sie ausgesucht.

Alter Ego

Blöd nur: Die Bildwahl war vielleicht nicht die Beste, in Österreich ist der ehemalige Präsidentschaftskandidat, FPÖ-Parteiobmann und Minister nicht unbekannt. Auf "seinem" neuen Profil trägt er allerdings den Namen "Eric Marcel". Und seine Nachrichten glänzen nicht im besten Deutsch.

"Wie geht es Dir heute?", schreibt der Fake-Hofer einer Niederösterreicherin. "Tut mir leid, Sie zu stören, ich habe gerade auf der Website gestöbert, als ich Ihren Beitrag mit einem schönen Profil gesehen habe. Ich werde glücklich sein, ein guter Freund mit dir zu sein.... (...)

Die Angebetete ging allerdings nicht auf den Verehrer ein. "Ein klassisches Fake-Profil", erkannte sie richtig.

Hofer selbst wurde Dienstagnachmittag vom KURIER über seinen neuen Facebook-Auftritt informiert. Was ihm kurz die Stimme raubte. "Das ist ja sehr verrückt. Bin ich gehackt worden?" Seine Begeisterung über das neue Alter Ego hält sich in Grenzen. Speziell, als er sieht, dass auf einem gestohlenen Bild auch seine Tochter zu sehen ist. "Unfassbar!", ärgert er sich.

Dass die Betrüger ausgeforscht werden, ist unwahrscheinlich. Meist sitzen sie auf einem anderen Kontinent.