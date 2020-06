Lichtblick im Dunkel der Höhle

Der Gesundheitszustand des 52-jährigen Höhlenforschers aus Stuttgart, der als Mitentdecker der Riesending-Höhle gilt, ist entscheidend. Anfänglich gingen die Helfer davon aus, dass der Verletzte nur liegend transportfähig ist. Das würde eine Bergung nahezu unmöglich machen. Einige der Schächte auf dem Weg nach oben sind derartig schmal, dass ein Erwachsener gerade durchschlüpfen kann.

Die größte Höhle Deutschlands ist ein wahres Monster. Bereits im Einstiegsbereich stürzt das Gelände über freihängende und Steinschlag-gefährdete Abseilpassagen rund 350 Meter senkrecht in die Tiefe. Die Stollen setzen sich dann kilometerweit durch Schächte, unterirdische Bäche und Engstellen fort. "Es gibt weltweit nur ein paar Dutzend Menschen, die psychisch und physisch in der Lage sind, diese Höhle zu besteigen", beschreibt Rosenberger die Schwierigkeiten der Bergung.

Die Helfer müssen an die Grenzen ihrer Belastbarkeit gehen. Die technisch schwierigen Passagen sind nerven- und kräfteraubend. Die niedrigen Temperaturen im Inneren des Bergs von sechs Grad und weniger gehen ebenso an die Substanz. "Es gibt nichts Vergleichbares. Hinzu kommt die psychische Belastung, in absoluter Dunkelheit den Gewalten ausgeliefert zu sein", sagt Rosenberger. "Das Einzige, das einen in so einer Höhle hinunterbringt, ist man normalerweise selbst. Und hinauf ist es dasselbe."

Um den Verletzten wieder ans Tageslicht zu bringen, müssen die Einsatzkräfte Flaschenzüge und Seilwinden installieren. Alles Material und jegliche Verpflegung muss durch Menschen in die Höhle geschafft werden. Die Rettung wird noch Tage dauern. "Momentan stehen die weitere medizinische Betreuung und Stabilisierung des Verunglückten im Vordergrund", erklärte die Einsatzleitung. Am Dienstagnachmittag bereitete sich ein weiteres Team auf den Einstieg in die " Riesending"-Schachthöhle vor. "Darunter ist auch ein höhlenerfahrener Arzt aus Österreich", hieß es.