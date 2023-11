Da Vinci Code um Straußenei-Globus führte nach Graz

Im Bereich des heutigen Nordamerikas schlängeln sich noch die dunklen Wellen des Ozeans. Das heutige Kuba ist mit „Isabel“ beschriftet. Mundus Novus“, „Terra Sanctae Crucis“ und „Terra de Brasil“ machen Südafrika aus, wie Missinne am Mittwoch auf Einladung des Zentrums für Wissenschaftsgeschichte an der Universität Graz erklärte.

Prototyp für zwei ähnliche Exemplare

Als bisher älteste Globen mit Darstellung der Neuen Welt gelten zwei ähnliche Exemplare: Der etwa gleich große kupferne Hunt Lenox-Globe befindet sich in der New York Public Library, der Globus Jagellonicus in Krakau. Sie werden ebenfalls in die ersten Jahre des 16. Jahrhunderts datiert.

Der Straußenei-Globus befindet sich im Besitz von Missinne selbst. Der in Belgien geborene und heute in Österreich lebende Sammler datiert ihn in das Jahr 1504 und hält ihn für den Prototypen, von dem dann der Abguss des kupfernen in New York gemacht worden sein soll.