Pro Kopf landen jährlich 100 Kilo Essen im Müll: Was kann man tun?

Außerdem ist eine verbesserte Datenlage und Aufklärungsarbeit gegen die Verschwendung nötig. Denn allein in Österreich fallen jährlich etwa eine Million Tonnen an Lebensmittelabfällen an - pro Kopf sind das über 100 Kilogramm.

"Ein achtsamer Umgang mit Lebensmitteln ist essenziell für die Ernährungssicherheit und ein entscheidender Hebel im Kampf gegen die Klimakrise. Die Politik muss daher rasch in allen Sektoren der Wertschöpfungskette Maßnahmen und verbindliche Ziele gegen die unnötige Verschwendung beschließen", sagt Heizmann.

„Wir müssen jedes Kilogramm an wertvollen Lebensmitteln im Mist vermeiden und gerade zu besonderen Anlässen darauf achten, nicht mehr einzukaufen, als wir wirklich essen können - auch wenn uns Angebote in Supermärkten dazu verleiten“, fordert Heizmann.