Lawinengefahr steigt wieder: Tödliches Risiko auf den Bergen

Vorerst geht das Lawinenrisiko zurück, lokal könnte es am Wochenende aber zurückkehren. Donnerstag und Freitag herrscht perfektes Skiwetter, danach wird es unbeständig. Konstantin Brandes, Meteorologe bei Ubimet, sagt für Mittwoch und Donnerstag Sonne, wenig Wind und auch im Hochgebirge mildere Temperaturen als in den Tälern voraus. Auf 2.000 Meter Seehöhe liegen die Temperaturen zwischen 4 und 7 Grad, auf 3000 Metern bei 3 bis 0 Grad. Wobei es im Osten wärmer ist als im Westen. Die Lawinenwarnstufe sinkt auf maximal Stufe 2 (mäßiges Risiko), da es kaum Niederschlag geben wird.

Lawinengefahr steigt

Am Freitag ziehen dann schon etwas mehr Wolken durch, bevor am Samstag eine Kaltfront eintrifft. Es wird stürmisch und vor allem in den Nordalpen kann es 10 bis 20 Zentimeter Neuschnee geben. Am Sonntag geht es ebenso kalt und stürmisch weiter – auf 2000 Metern hat es 5, auf 3000 Meter 10 Grad. Lokal kann durch Neuschnee und Wind die Lawinengefahr wieder auf Stufe 3 (erhebliches Risiko) steigen. „Das betrifft vor allem den Alpenhauptkamm von der Silvretta bis nach Osttirol“, sagt Brandes. In der folgenden Woche könnte die Lawinengefahr dann abermals sinken, das sei laut dem Meteorologen aber noch sehr schwer vorhersehbar.