Lawinen forderten bereits 16 Menschenleben

In der Steiermark ist am Samstag ein Bergführer (74) nach einem Lawinenunglück nur haarscharf dem Tod entronnen. Der Mann wurde bis zur Brust verschüttet. Es dauerte neun Stunden, bis er knapp vor Mitternacht von den Einsatzkräften gefunden wurde. Polizei und Bergrettung bezeichnen es als ein Wunder, dass der erfahrene Alpinist noch am Leben ist. Er war am Samstag alleine mit Tourenskiern auf den Oischinggipfel in Turnau aufgestiegen und hatte selbst ein Schneebrett losgetreten. Als der 74-Jährige entdeckt wurde, saß er mit einer Körpertemperatur von nur noch 29 Grad völlig entkräftet auf dem Lawinenkegel. In einem mehrstündigen Kampf hatte er sich selbst aus der Lawine ausgegraben.

Spektakulär war auch der Alpinunfall, den ein 34-jähriger am Samstag in St. Anton am Arlberg mit schweren Verletzungen überlebte. Er stürzte sechs Meter in steilem, felsigem Gelände ab und löste dabei ein Schneebrett aus, das ihn mitriss. Die Lawine nahm noch einen Briten (60) mit, der gerade den Hang befuhr. Er blieb unverletzt.

Unverletzt blieben Sonntagmittag auch drei verirrte Skifahrer in Brand in Vorarlberg.