Laute Auto-Auspuffrohre: ÖVP-Staatssekretärin will strengere Regelung

Überlaute Auspuffe mit Klappensystem werden zunehmend zu einem Problem. Vor allem die sogenannte Roadrunner-Szene der Hobby-Rennfahrer in Städten wie Wien, Graz und Salzburg setzt verstärkt auf die eigentlich illegalen Anlagen. Bei diesen werden zwei Auspuffrohre eingebaut und dann abwechselnd mit einer Klappe angesteuert. Der eine ist leiser, der andere lauter. Per Knopf oder Handy kann die Einstellung so oder so gesteuert werden. Erkennbar ist der lautere Bereich auch durch ein Gluckern.

Trügerische EU-Zertifizierung

Das Problem dabei ist, dass diese Anlagen mittlerweile auch serienmäßig eingebaut werden, berichtet Brigadier Michael Takacs, Chef der Wiener Verkehrspolizei. Die Lenker erhalten dabei aber nicht die Information, dass die laute Version des Klappenauspuffs nicht eingesetzt werden ddarf. Im Gegenteil, die Doppelrohre erhalten sogar eine EU-Zertifizierung. Mit dieser dürfen diese zwar eingebaut werden, die Nutzung des lauten Rohres ist aber eigentlich nicht erlaubt.

„Lenker berufen sich immer wieder auf dieses CE-Zeichen“, sagt Takacs. Manche ärgern sich, weil sie dann draufkommen, dass sie den Auspuff nur in der Garage nutzen dürfen.