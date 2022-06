Langes Wochenende dürfte lange Staus bringen

Ein langes Wochenende steht bevor: Donnerstag ist mit Fronleichnam ein Feiertag, Freitag damit ein Zwickeltag. Viele werden das zum Anlass für einen Kurzurlaub oder Ausflug nehmen. Auch diverse Events werden sich auf die Verkehrslage auswirken. Wegen des G7-Gipfels in Deutschland sind Staus an den deutschen Grenzen aufgrund von Kontrollen möglich. In der Steiermark wiederum findet von Freitag bis Sonntag in Eisenerz das sehr beliebte Erzbergrodeo statt. Der Anreiseverkehr wird auf der Eisen Straße (B115) für Behinderungen sorgen.

Auch auf den Ausfallstraßen aus den Städten muss mit sehr starkem Verkehr und Staus gerechnet werden. Bereits am Dienstag gab der ÖAMTC Warnungen aus.

Die ersten bereits für heute Nachmittag und Abend. Denn um die nächsten vier Tage im Urlaub ganz und gar auskosten zu können, machen sich viele schon am Mittwoch (mit dem Auto) am Weg zu ihrem Urlaubsdomizil. Gerechnet wird etwa mit viel Verkehr rund um die Kärntner Seen, im Salzkammergut und in der Wachau.