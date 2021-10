Landwirt in Kärnten von Stier attackiert und schwer verletzt

Ein 48-jähriger Landwirt ist am Donnerstagnachmittag in Oberdrauburg (Bezirk Spittal an der Drau) von einem Stier attackiert und schwer verletzt worden. Laut Polizei wollte der Mann seiner Rinder von einer Wiese in den Stall treiben, als er plötzlich von dem Stier zu Boden gestoßen wurde.

Dem 48-Jährigen gelang es, per Handy Hilfe zu holen, er wurde mit einem Rettungshubschrauber in das Klinikum Klagenfurt geflogen.