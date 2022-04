Landestheater übersiedelt ins Zirkuszelt

Programm im Zirkuszelt

Der künstlerische Plan der Theaterleitung ist durchdacht: „Wir wollten nicht in ein Ausweichquartier übersiedeln, sondern zeigen Stücke, die zum Zelt passen“, erzählt Intendant Carl Philip von Maldeghem, dass die Zirkus-Atmosphäre mit ihrem verträumten Charme Teil des Programmes ist. Das Ensemble wird in vier Produktionen auch artistisch aktiv. Als Auftakt wird „Kasimir und Karoline“ (Ödön von Horvath) zu beklatschen sein. Die Handlung spielt am Oktoberfest, im Umfeld der Pfingst-Dult am Messeareal wird man hier eine gute Nachbarschaft eingehen. Auf der Bühne ist ein gigantisches „Wheel of Steel“ zentrales Element für akrobatische Leistungen.

Carmen, Peter Pan und Cabaret folgen. Nach den Monaten Mai und Juni im Zelt geht das Theater in die Sommerpause. Im Herbst wird die „Bühnen-Reise durch die Stadt“ dann weiter in den Festspielbezirk ziehen.