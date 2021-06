Lagerstände gefährlich niedrig: Blutspender dringend gesucht

Versorgungssicherheit nicht mehr gegeben

„Die Versorgungssicherheit ist nicht mehr ganz so klar und man weiß, dass es im Sommer einen erhöhten Bedarf gibt“, erklärt Komosny. Deshalb versucht das Rote Kreuz nun, intensiv gegenzusteuern. Zum Weltblutspendetag am Montag (14. Juni) wurde daran erinnert, dass in Österreich alle Personen, die zwischen 18 und 70 Jahre alt sind und gewisse gesundheitliche und gesetzliche Vorgaben erfüllen, Blut spenden können. Dennoch schreiten aktuell lediglich 3,4 Prozent der „spendefähigen“ Bevölkerung regelmäßig zur Nadel, um Lebenssaft zu geben.

Eine Corona-Impfung stellt übrigens – bei Einhaltung einer Wartezeit von einigen Tagen davor und danach – kein Hindernis für eine Blutspende dar.