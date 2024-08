Lafnitz: Ein Grenzfluss als Vorbild in Sachen Klimaschutz

Während der Unterlauf vor 60 Jahren reguliert wurde , um landwirtschaftliche Nutzung zu ermöglichen, blieb der Mittellauf nahezu unberührt. Diese natürlichen Abschnitte ermöglichen es dem Fluss, sich bei Hochwasser um bis zu 20 Meter zu verschieben. „Dort macht man keine Ufersicherung mehr, außer es ist Infrastruktur gefährdet“, so Wagner. Stattdessen werden Pufferzonen angelegt und Fischwanderhilfen gebaut, um die ökologische Funktion des Flusses zu unterstützen.

Schutz und Ökologie

Aktuell laufende Projekte wie „Horizon“ und „LIFE.IRIS“ setzen darauf, Hochwasserschutz mit ökologischen Maßnahmen zu kombinieren. „Alles, was das Gewässer betrifft, ist für das Klima gut“, betont Wagner. Der natürliche Zustand des Flusses sorgt dafür, dass Wasser länger in der Landschaft bleibt und Sedimente nicht weggespült werden. Dies schafft nicht nur neue Lebensräume, sondern wirkt auch als CO 2 -Speicher.

Der Klimawandel zeigt bereits Auswirkungen auf die Region, auch wenn statistische Änderungen im Lafnitztal noch nicht stark spürbar sind. „Die Niederschläge haben kleinräumig eine höhere Intensität und die Wassertemperatur steigt an“, beobachtet Wagner. Die Kombination aus Rückhalteanlagen und naturnahen Flussabschnitten erweist sich daher als zukunftsweisend, um extreme Wetterereignisse abzufedern und die Natur zu schützen.