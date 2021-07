Länder wollen Abschussregeln für Wölfe ändern: Bedeutet das "Feuer frei"?

Kärnten setzt kommende Woche konkrete Schritte

Genau dieser Ruf, nach einem raschen, unbürokratischen Abschuss des Wolfes, wird auch in anderen Bundesländern immer lauter. Wohl nicht ganz zufällig kam aus Kärnten, pünktlich mit Donnerstag, die Forderung von Bauern nach einer Änderung des Jagdgesetzes. Im Gailtal waren erst kürzlich elf Schafe, vermutlich von zwei Wölfen gerissen worden. Josef Obweger, Obmann des Almwirtschaftsverbandes Kärnten: „Wir reden hier von Almen, wo ein Herdenschutz nicht möglich ist. Eine Widmung nach Weideschutzgebieten wie in Tirol wäre auch in Kärnten ein vernünftiger Ansatz.“ Und genau dieser Antrag auf Weideschutzgebiete wird kommenden Montag in der Vollversammlung der Landwirtschaftskammer Kärnten eingebracht, wie Sprecher Wilfried Pesentheiner bestätigt. „Es besteht absoluter Handlungsbedarf. Die Bauern treiben ja kein Wolfsfutter auf die Almen, sondern Tiere für die Produktion hochwertiger Lebensmittel“, sagt Pesentheiner. Und Obmann Obweger fügt hinzu: „Wir können nicht ein Jahr auf einen Bescheid für den Abschuss eines Problemwolfs warten. Dann ist der Wolf weg.“ Er spricht damit einen Fall in Salzburg an, wo genau dies vor Jahren passiert ist.

Demo der Bauern in Salzburg

Apropos Salzburg: Dort waren erst Donnerstagmittag Bauern bei einer Demonstration durch die Innenstadt gezogen. In Rauris sorgen Wölfe seit Wochen für Schafrisse.

Salzburg will mit einem Fünf-Punkte-Aktionsprogramm gegen den Wolf vorgehen. Darin ist auch der Umgang mit Problemwölfen geregelt. Entwickelt werden soll ein zweistufiger Notfallplan. Schritt eins: Vergrämen. Schritt zwei: Abschießen. Eine Kategorisierung der Almgebiete wie in Tirol sei ebenfalls denkbar, hieß es aus dem Büro von Landesrat Josef Schwaiger. „Allerdings sind die Almen in Salzburg weit zerstreut“, betonte ein Sprecher.