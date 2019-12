KZ Gusen: Peschorn will Kauf von Grundstücken prüfen lassen

Innenminister Wolfgang Peschorn will den Kauf von Grundstücken des einstiegen Konzentrationslagers Gusen prüfen lassen. Das sagte Peschorn bei einem Besuch der Gedenkstätte am Donnerstag, berichten die Oberösterreichischen Nachrichten (OÖN) am Freitag.

Wie der KURIER am Dienstag berichtete, wird die Republik Österreich sowohl für ihren Umgang mit Gusen als auch für ihren generellen Umgang mit früheren KZ-Außenlagern kritisiert. Im Kontext Gusen meint vor allem die Republik Polen, aus der die meisten Opfer Gusens stammten, Österreich werde seiner historischen Verantwortung nicht gerecht.