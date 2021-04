Die Hotellerie darf mit 19. Mai wieder öffnen, so die Pläne der Bundesregierung. Nach einem halben Jahr Sperre können Gäste wieder Zimmer buchen: Das eröffnet vielen Österreichern die Chance auf einen ersten Kurzurlaub, denn die Beherbergungsbetriebe wie auch die Gastronomie und die Thermen machen doch genau rechtzeitig vor dem langen Pfingstwochenende wieder auf.

Und tatsächlich gingen noch an jenem Freitag, an dem die Regierungsspitze die Öffnungsschritte kundtat, auch schon die ersten Buchungen ein. „Seit der Pressekonferenz am Freitag laufen die Telefone heiß und der Mailaccount ebenfalls“, freut sich Peter Prisching, Geschäftsführer der Therme Bad Tatzmannsdorf im Burgenland. Zu Pfingsten sei man bereits nahezu voll. „Im Vorjahr hatten wir zu Pfingsten auch offen, aber dieses Jahr läuft es noch besser.“