Kurz zu Flutalarm in Hallein: "Werden Betroffene nicht alleine lassen"

Am späten Abend meldete sich auch Sebastian Kurz, der derzeit in Montana (USA) weilt, via Twitter zu Wort.

"Starke Regenfälle und Unwetter richten in Österreich leider vielerorts gerade schwere Schäden an. Ich danke allen Einsatzkräften und freiwilligen Helfern, die alles tun, um zu helfen!", schrieb Kurz und versprach: "Wir werden die Betroffenen nicht alleine lassen und sie beim Wiederaufbau unterstützen."