Kurse für Wanderer: Auf Du und Du mit der Kuh

Recht: Das Kuh-Urteil und seine Folgen

Am 28. Juli 2014 wanderte eine Urlauberin aus Deutschland auf einer Alm im Pinnistal in Tirol. Daniela M., 45, hatte ihren angeleinten Hund dabei. Eine Mutterkuh-Herde trampelte die Frau nieder, sie starb. Der Witwer klagte, weil der Bauer haftbar sei: Die Weide hätte eingezäunt sein müssen. Am 21. Februar 2019 gab ihm ein Zivilrichter Recht und gestand dem Kläger insgesamt 490.000 Euro zu. Der Bauer berief gegen das Urteil.

Obwohl das Urteil sehr einzelfallspezifisch zu betrachten ist, verunsicherte es Landwirte, Touristiker wie Wanderer. Die Bundesregierung kündigte darauf am 13. März an, die Haftungsfrage umzudrehen und einen entsprechenden Passus im Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch zu adaptieren: Kommt es zu einem Vorfall, wird überprüft, ob sich der Wanderer an die Vorgaben gehalten hat. Ist das nicht der Fall, muss der Bauern nicht haften.