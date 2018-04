Kunasek übergab neues Sturmgewehr an die Militärpolizei

Die Soldaten des Kommandos Militärstreife und Militärpolizei haben am Donnerstag im Rahmen eines Festaktes in der Maria-Theresien-Kaserne in Wien die neue Version des Sturmgewehrs StG77 bekommen. Insgesamt 550 Stück werden bis Mai an Soldaten ausgehändigt.

Das StG77 ist seit rund 40 Jahren beim Bundesheer im Einsatz, die neue Version wurde an die Bedürfnisse der Militärpolizei angepasst und damit modernisiert. Verteidigungsminister Mario Kunasek (FPÖ), der die ersten drei Sturmgewehre persönlich übergab, lobte das Kommando Militärstreife und Militärpolizei als "hoch professionell und hoch motiviert". Die Soldaten der Militärstreife und Militärpolizei "erfüllen besondere Aufgaben und das erfordert eine besondere Ausrüstung und eine besondere Ausbildung".