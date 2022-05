Kuh-Attacke am Tiroler Pillersee: 76-Jähriger ins Spital geflogen

Ein 76-Jähriger ist Dienstagvormittag auf einem Spazierweg im Bereich einer Weide in St. Ulrich am Tiroler Pillersee (Bezirk Kitzbühel) von einer Kuh attackiert und leicht an Kopf und Becken verletzt worden. Der Mann wurde dabei von dem Tier mit dem Kopf zu Boden gestoßen, berichtete die Polizei. Die Kuh, die neben dem Weg beim Grasen war, war zuvor auf die Ehefrau des 76-Jährigen sowie deren, an der kurzen Leine geführten Hund, zugegangen.

Nach einer „lauten Ansage“ durch den Mann kam es schließlich zu der Attacke, hieß es. Der Verletzte wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus St. Johann in Tirol geflogen.