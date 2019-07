Kühl und regnerisch: So wird das Wetter am Wochenende

Wolken und Sonne wechseln sich am Montag ab. Zeitweise sind teils gewittrige Regenschauer möglich. Erst zum Abend hin nimmt die Schaueraktivität allmählich ab. Am ehesten trocken bleibt es im äußersten Westen sowie im Südwesten. Der Wind weht schwach bis mäßig, am Alpenostrand teilweise lebhaft, aus Südwest bis Nord. Die Frühtemperaturen liegen zwischen acht und 17 Grad, die Nachmittagstemperaturen zwischen 17 und 25 Grad.

Bis zu 26 Grad am Dienstag

Am Dienstag überwiegt zunächst oft der Sonnenschein. Vom Vormittag bis zum Nachmittag machen sich mehr Wolken bemerkbar, einzelne Regenschauer gibt es besonders entlang der Alpennordseite. Ab dem späteren Nachmittag gewinnt dann wieder immer öfter die Sonne die Oberhand. Der Wind kommt schwach bis mäßig, am Alpenostrand phasenweise lebhaft, aus West bis Nord. In der Früh gibt es sechs bis 15 Grad, die Tageshöchsttemperaturen erreichen 19 bis 26 Grad.