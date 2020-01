Kryptowährungen: Spurensuche im Internet

Vor allem das Darknet (ein anonymisierter Bereich des Internets, Anm.) hat kriminelle Dienstleistungen in Form von „Crime as a Service“ verstärkt. Das heißt, dass dort etwa Erpressertrojaner oder betrügerische Massenmails gekauft werden können. In diesen Mails werden Opfer etwa aufgefordert, einen gewissen Betrag in Kryptowährungen – vor allem in Bitcoins – zu überweisen, da sonst private Daten, Fotos oder Videos vom Opfer veröffentlicht würden.