Kroatien-Heimkehrer: Rund 500 Steirer in Heimquarantäne

114 Kroatien-Heimkehrer bzw. Kontaktpersonen von solchen befinden sich in Oberösterreich derzeit in Quarantäne. Bei 98 Betroffenen handelt es sich um Reisende, bei 16 um Folgefälle. Allein am Montag wurden 13 neue Infektionen mit Kroatien-Bezug festgestellt. Der Makarska-Cluster zählt mittlerweile 81 infizierte Personen aus dem Bundesland.

Bar-Cluster

Von insgesamt 29 am Montag in Oberösterreich verzeichneten Neuinfektionen ist gut die Hälfte auf Auslands-Aufenthalte zurückzuführen. Das Land meldete acht infizierte Reiserückkehrer und sieben Folgefälle. Bis auf zwei Folgefälle haben alle Kroatien-Bezug, der Großteil - sechs Rückkehrer und vier Kontaktpersonen - gehört zum Cluster rund um die Region Makarska.

Im Rahmen des Freiwilligen-Testprogrammes für Kroatien-Rückkehrer wurden in Oberösterreich seit Samstag etwa 200 Tests abgenommen. Die endgültigen Zahlen sollen aber erst am Dienstag vorliegen. Der Krisenstab stellt sich auf vermehrte Anfragen von Kroatien-Heimkehrern in den kommenden Tagen ein.