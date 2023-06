Personalmangel und überlegt: Situation in Krisenzentren weiter "kritisch"

Laut dem Bericht lebten im November 2022 rund 1.200 Fluchtwaisen in Bundesbetreuungsquartieren, die allesamt Großeinrichtungen mit inadäquatem Personalschlüssel sind. Es fehlt an pädagogischer Betreuung, an Bildungs- und Freizeitangeboten. Der geringe Personalschlüssel in Kombination mit mangelnder Tagesstruktur der Minderjährigen führt zu höherem Gewalt- und Eskalationsrisiko.

Zu Recht beschrieben die Jugendlichen den Aufenthalt in den Einrichtungen als vergeudete Lebenszeit, berichtete die KJA. Sie sind demnach hoch motiviert zu lernen und zu arbeiten, aber zum Warten auf unbestimmte Zeit gezwungen. In Bundesquartieren kommen auf einen Betreuer 8,9 Minderjährige, in Landesquartieren 1,4 Betreute auf einen Betreuer und in Wohngemeinschaften gibt es für jeden Minderjährigen im Schnitt zwei Betreuer.

Wien erfüllt im Gegensatz zu anderen Bundesländern laut KJA die Aufnahmequote. Für rund 400 Kinder und Jugendliche, die allein geflüchtet sind, hat die Wiener Kinder- und Jugendhilfe die Obsorge übernommen. Die unter 14-Jährigen werden in Wohngemeinschaften der Kinder und Jugendhilfe betreut, die Älteren in Einrichtungen des Fonds Soziales Wien. Auch hier gibt es massive Qualitätsunterschiede.

Massive Probleme in den Krisenzentren

Der KJA zufolge entspricht die Unterbringung von 70 Minderjährigen in einem Haus nicht den kinderrechtlichen Anforderungen und stellt im Vergleich zu den Standards der Kinder- und Jugendhilfe eine Diskriminierung dar. Die KJA fordert deshalb seit langem die Angleichung der Unterbringungsstandards in der Grundversorgung von Fluchtwaisen an jene der Kinder- und Jugendhilfe.