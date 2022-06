Krisenfeste Zukunftsrezepte in der Käserei

Ein Schritt nach vorne

Die alte Käserei sei nach 35 Jahren nicht mehr die jüngste gewesen, scherzte Gerrit Woerle, selbst mit 37 Jahren nicht viel älter. Erst vor zwei Jahren zog sich sein Vater Gerhard Woerle zurück und die Corona-Pandemie beschwerte dem Junior keinen leichten Start. Doch er ist gut auf Kurs. Artenvielfalt ist ihm ein großes Anliegen, bis 2030 will Woerle mit und bei den Bauern in der Region 1.000 Rettungsinseln ausweisen. Landwirte, die CO 2 einsparen, bekommen 50 Euro pro Tonne Extra-Prämie.

Die Produktion in der neuen Natur-Käserei läuft ressourcenschonend ab. Auf einer Fläche von 5.000 Quadratmetern können künftig bis zu 10.000 Tonnen Käse jährlich erzeugt werden – doppelt so viel wie bisher. „Wir wollten mit dem Neubau sowohl in der Qualität, als auch in der Kapazität einen Schritt nach vorne machen“, so Gerrit Woerle. Die Käserei setzt beispielsweise auf Wärmerückgewinnung mit Wärmeschaukeln. Milch kann so gewärmt und Molke ohne zusätzlichen Energieaufwand gekühlt werden. Trotz aller Bemühungen mit Fotovoltaik-Anlagen am Dach möglichst autark zu sein, hänge der Betrieb aber auch am Gas. Woerle hofft auf eine Entspannung am Markt, Überlegungen wieder zum Teil auf Öl umzustellen und sich damit einer Energieform von gestern zuzuwenden, will er jetzt noch nicht zu Ende denken.

Auch bei neuen Verpackungen hat die Käserei Vorbildcharakter. Knapp 50 Prozent werden insgesamt schon aus recycelbaren Materialien hergestellt. Das soll künftig auf das gesamte Sortiment ausgerollt werden.