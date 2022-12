Krimineller gab sich als Sohn aus: Frau überwies Tausende Euro

In Kärnten fiel eine 54-Jährige aus dem Bezirk Spittal an der Drau auf die Betrugsmasche herein: Ein unbekannter Täter gab sich bereits am 3. Dezember als ihr Sohn aus und schrieb ihr, dass sein Handy kaputt gegangen sei. Mehrmals forderte der Unbekannte sein Opfer dazu auf, Geldüberweisungen auf ein Konto zu tätigen.

Anzeige erstattet

Die Frau gab der Forderung nach und überwies mehrere Tausend Euro auf ein deutsches Konto, wie die Polizei am Freitag in einer Aussendung mitteilte. Erst Tage später bemerkte die 54-Jährige den Betrug und erstattete Anzeige.

Die Ermittlungen der Polizei laufen.