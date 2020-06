Kriminelle Kinder als Spielball der Behörden

4908 Kinder unter 14 Jahren wurden im Vorjahr wegen einer mutmaßlichen Straftat angezeigt, dazu kommen 786 unter zehn Jahren. Das sind zwar weniger als im Jahr davor (5482 unter 14; 811 unter zehn Jahren), und die überwiegende Zahl der Vorfälle waren Jugendstreiche oder Mutproben wie kleine Ladendiebstähle oder Schul-Raufereien. Auch werden aus den allerwenigsten der Angezeigten später echte Kriminelle. Erschreckend ist die Bilanz aber doch.

Wer kümmert sich um die Problemfälle? Die Polizei schickt die Anzeigen an die Staatsanwaltschaften, diese leiten sie mit dem Vermerk "strafunmündig" ans Familiengericht weiter, dort werden sie in bestehenden Pflegschaftsakten abgelegt oder ein neuer Akt wird angelegt.

"Unser System ist nur Verwalten", sagt die Wiener Familienrichterin Doris Täubel-Weinreich: "Wenn wir das Gefühl haben, da steckt was Ärgeres dahinter, zum Beispiel eine Bande, schicken wir das Jugendamt zur betroffenen Familie." Von dort kommt meist die Antwort: Die Familie ist ohnehin schon als schwierig bekannt, der Akt wird geschlossen. Selten werden Eltern und Kinder für ein Gespräch zu Gericht vorgeladen, so gut wie nie werden Väter oder Mütter mit Zwangsmaßnahmen (Anzeige wegen Vernachlässigung) in die Pflicht genommen. Einzig das Mittel der Kindesabnahme steht zur Verfügung. Dann kommen die "schwierigen" Kids meist in Wohngemeinschaften der Jugendämter, aus der einige bald wieder abhauen.

Der Wiener Jugendrichter Norbert Gerstberger hält nichts von der Senkung der Strafmündigkeit unter 14 Jahre. Aber er plädiert in schwerwiegenden Fällen für spezielle Heime mit nächtlichen Ausgangssperren, um Zeit zu gewinnen, an die Kinder heranzukommen und Strukturen aufzubauen. Solche Ausgangssperren werden offenbar schon jetzt praktiziert, doch nützen sie wenig: "Bei der Gemeinde Wien gibt es ein eigenes Türenlager, weil die Türen von solchen WGs ständig eingetreten werden", berichtet Täubel-Weinreich. Die Betreuer wären schutzlos ausgeliefert, "und die Kinder lernen dort, dass ihnen ohnehin nichts passieren kann."